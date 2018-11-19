Псевдопарламент в ОРДО очолив колишній нардеп-комуніст

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Головою так званної "Народної ради" самопроголошеної "Донецької народної республіки" ( "ДНР") став колишній народний депутат України (VII скликання) (2012-2014 рр.) Володимир Бідьовка. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

За його кандидатуру проголосували 98 депутатів (всього парламент складається з 100 законодавців).

Довідка УНН: Володимир Бідьовка родом з Макіївки Донецької області. Був депутатом Донецької обласної ради. У 2012 році був обраний народним депутатом України від КПУ №18 в списку.

Нагадаємо, рада Європейського Союзу на рівні міністрів закордонних справ країн-членів на засіданні 19 листопада обговорить ситуацію на Донбасі і в Азовському морі, зокрема питання нещодавно проведених "виборів" в ОРДЛО.

Додамо, після цих псевдовиборах в ЄС заявили, що вважають псевдовибори, які відбулися 11 листопада на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, незаконними, і їх не визнає, а питання санкцій за їх проведення знаходиться у віданні Ради ЄС.

Фейкові вибори "Д/ЛНР" провели 11 листопада.

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