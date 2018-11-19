Псевдопарламент в ОРДО возглавил бывший нардеп-коммунист
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Председателем так называемого "Народного совета" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" ("ДНР") стал бывший народный депутат Украины (VII созыва) (2012-2014 гг.) Владимир Бидевка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
За его кандидатуру проголосовали 98 депутатов (всего парламент состоит из 100 законодателей).
Справка УНН: Владимир Бидевка родом из Макеевки Донецкой области. Был депутатом Донецкого областного совета. В 2012 году был избран народным депутатом Украины от КПУ №18 в списке.
Напомним, совет Европейского Союза на уровне министров иностранных дел стран-членов на заседании 19 ноября обсудит ситуацию на Донбассе и в Азовском море, в частности вопрос недавно проведенных "выборов" в ОРДЛО.
Добавим, после этих псевдовыборах в ЕС заявили, что считают псевдовыборы, которые состоялись 11 ноября на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, незаконными, и их не признает, а вопрос санкций за их проведение находится в ведении Совета ЕС.
Фейковые выборы "Д/ЛНР" провели 11 ноября.