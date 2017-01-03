Псевдомінера чернігівського залізничного вокзалу засуджено до 3 років тюрми

Деснянський районний суд Чернігова виніс вирок зловмиснику, який на День Незалежності зателефонував на “102” та повідомив про мінування залізничного вокзалу. З’ясувалося, 29-річний чоловік, перебуваючи напідпитку, телефоном “замінував” вокзал, намагаючись у такий спосіб з’ясувати стосунки з дружиною.

Суд визнав зловмисника винним за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.