Псевдоминера черниговского железнодорожного вокзала приговорили к 3 годам тюрьмы
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Мужчину, который сообщил полицейским о "заминировании" черниговского железнодорожного вокзала, приговорили к трем годам лишения свободы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Деснянский районный суд Чернигова вынес приговор злоумышленнику, который на День Независимости позвонил на "102" и сообщил о минировании железнодорожного вокзала. Выяснилось, что 29-летний мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, по телефону "заминировал" вокзал, пытаясь таким образом выяснить отношения с женой.
Суд признал злоумышленника виновным по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.