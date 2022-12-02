Вибори у США: Псакі розкритикувала рекламу республіканця за "напад на трансгендерів"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Колишня речниця Білого дому Джен Псакі розкритикувала кандидата в сенат від Джорджії, де будуть довибори у Сенат, від Республіканської партії Гершеля Вокера за його передвиборчу рекламу, назвавши її "нападом на трансгендерів". Про це пише УНН, посилаючись на Fox News.
Деталі
У передвиборчій рекламі Волкера 12-разова учасниця Всеамериканського чемпіонату Національної асоціації студентського спорту (NCAA) Райлі Гейнс поділилася історією змагання з плавання серед жінок разом з біологічним чоловіком. На думку Псакі, це є "нападом на трансгендерів".
Вона зазначила, що висока явка виборців від Демократичної партії серед жінок і молоді, а також "божевільні висловлювання" з вуст Волкера під час його передвиборчої кампанії, підвищують шанси сенатора-демократа Рафаеля Ворнока виграти напружені перегони.
Псакі зробила свої коментарі під час програми MSNBC "Morning Joe", стверджуючи, що, оскільки Вокер використав цю рекламу для консервативної бази після 8 листопада, дня проміжних виборів, це свідчить про те, що він все ще відчайдушно потребує підтримки виборців.
Цитата
"Ще одна цікава ознака для мене в цих перегонах полягає в тому, що протягом кількох тижнів після виборів… кампанія Волкера показувала рекламу про трансгендерів, тобто нападала на трансгендерів. Правда? Для мене це говорить про те, що вони все ще намагаються звернутися до консерваторів і привести їх у чергу. І це кращий знак для Ворнока", - сказала вона.
Нагадаємо
У штаті Джорджія 6 грудня відбудеться другий тур виборів в Сенат, бо жоден з кандидатів не набрав 50% голосів.