Вибори у США: Псакі розкритикувала рекламу республіканця за "напад на трансгендерів"

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У передвиборчій рекламі Волкера 12-разова учасниця Всеамериканського чемпіонату Національної асоціації студентського спорту (NCAA) Райлі Гейнс поділилася історією змагання з плавання серед жінок разом з біологічним чоловіком. На думку Псакі, це є "нападом на трансгендерів".

Вона зазначила, що висока явка виборців від Демократичної партії серед жінок і молоді, а також "божевільні висловлювання" з вуст Волкера під час його передвиборчої кампанії, підвищують шанси сенатора-демократа Рафаеля Ворнока виграти напружені перегони.

Псакі зробила свої коментарі під час програми MSNBC "Morning Joe", стверджуючи, що, оскільки Вокер використав цю рекламу для консервативної бази після 8 листопада, дня проміжних виборів, це свідчить про те, що він все ще відчайдушно потребує підтримки виборців.

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"Ще одна цікава ознака для мене в цих перегонах полягає в тому, що протягом кількох тижнів після виборів… кампанія Волкера показувала рекламу про трансгендерів, тобто нападала на трансгендерів. Правда? Для мене це говорить про те, що вони все ще намагаються звернутися до консерваторів і привести їх у чергу. І це кращий знак для Ворнока", - сказала вона.

Нагадаємо

У штаті Джорджія 6 грудня відбудеться другий тур виборів в Сенат, бо жоден з кандидатів не набрав 50% голосів.