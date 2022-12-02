Выборы в США: Псаки раскритиковала рекламу республиканца за "нападение на трансгендеров"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Бывший спикер Белого дома Джен Псаки раскритиковала кандидата в сенат от Джорджии, гду будут довыборы в Сенат, от Республиканской партии Гершеля Уокера за его предвыборную рекламу, назвав ее "нападением на трансгендеров". Об этом пишет УНН, ссылаясь на Fox News.
Детали
В предвыборной рекламе Уолкера 12-кратная участница Всеамериканского чемпионата Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) Райли Хейнс поделилась историей соревнования по плаванию среди женщин вместе с биологическим мужчиной. По мнению Псаки, это "нападение на трансгендеров".
Она отметила, что высокая явка избирателей от Демократической партии среди женщин и молодежи, а также "сумасшедшие высказывания" из уст Уолкера во время его предвыборной кампании, повышают шансы сенатора-демократа Рафаэля Уорнока выиграть напряженную гонку.
Псаки сделала свои комментарии во время программы MSNBC "Morning Joe", утверждая, что поскольку Уокер использовал эту рекламу для консервативной базы после 8 ноября, дня промежуточных выборов, это свидетельствует о том, что он все еще отчаянно нуждается в поддержке избирателей.
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"Еще один интересный признак для меня в этой гонке заключается в том, что в течение нескольких недель после выборов… кампания Волкера показывала рекламу о трансгендерах, то есть нападала на трансгендеров. Правда? Для меня это говорит о том, что они все еще пытаются обратиться к консерваторам и привести их в очередь. И это лучший знак для Ворнока", - сказала она.
Напомним
В штате Джорджия 6 декабря состоится второй тур выборов в Сенат, потому что ни один из кандидатов не набрал 50% голосов.