Пряме поромне сполучення запустили між Одесою та Стамбулом
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Між Стамбулом та Одесою запустили пряме пасажирське сполучення. Про це у своєму Twitter написав посол України в Туреччині Андрій Сибіга, передає УНН.
“Турецька Республіка та Україна стають ближче — сьогодні запущено пряме пасажирське поромне сполучення між Хайдарпаша (Стамбул) і Одесою — 90% заповнюваність”, — зазначив А.Сибіга.
Також він додав, що пором “Каунас” бере на борт десятки вантажівок та вагонів.
“Окрім пасажирів, паром Каунас, зафрахтований Укрфері, бере на борт десятки вантажівок та вагонів — черга на погрузку на паром”, — написав посол.
Також А.Сибіга відзначив розміри порому. За його словами, на поромі “можна безповоротно заблукати”.
Окрім цього, за словами А.Сибіги, пором свого часу був занесений до Книги рекордів Гіннеса.
Нагадаємо, 4 квітня пасажирський пором з 209 людьми на кілька годин виявився укладеним в льодах неподалік канадського острова Кейп-Бретон.
Пором Highlanders вийшов з Північного Сіднея і через деякий час опинився заблокованим у льодах.