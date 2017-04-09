Прямое паромное сообщение запустили между Одессой и Стамбулом

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 64249 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 107849 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 165528 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121477 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119606 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114131 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105309 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107303 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103761 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157050 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Прямое паромное сообщение запустили между Одессой и Стамбулом

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КИЕВ. 9 апреля. УНН. Между Стамбулом на Одессой запустили прямое пассажирское сообщение. Об этом в своем Twitter написал посол Украины в Турции Андрей Сибига, передает УНН.

“Турецкая Республика и Украина становятся ближе — сегодня запущено прямое пассажирское паромное сообщение между Хайдарпаша (Стамбул) и Одессой — 90% заполняемость”, — отметил А.Сибига.

Также он добавил, что паром “Каунас” берет на борт десятки грузовиков и вагонов.

“Кроме пассажиров, паром Каунас, зафрахтованный Укрферри, берет на борт десятки грузовиков и вагонов — очередь на погрузку на паром”, — написал посол.

Также А.Сибига отметил размеры парома. По его словам, на пароме “можно безвозвратно заблудиться”.

Кроме этого, по словам А.Сибиги, паром в свое время был занесен в Книгу рекордов Гиннеса.

Напомним, 4 апреля пассажирский паром с 209 людьми на несколько часов оказался заключенным во льдах недалеко канадского острова Кейп-Бретон.

Паром Highlanders вышел из Северного Сиднея и через некоторое время оказался заблокированным во льдах.

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