Прямое паромное сообщение запустили между Одессой и Стамбулом
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Между Стамбулом на Одессой запустили прямое пассажирское сообщение. Об этом в своем Twitter написал посол Украины в Турции Андрей Сибига, передает УНН.
“Турецкая Республика и Украина становятся ближе — сегодня запущено прямое пассажирское паромное сообщение между Хайдарпаша (Стамбул) и Одессой — 90% заполняемость”, — отметил А.Сибига.
Также он добавил, что паром “Каунас” берет на борт десятки грузовиков и вагонов.
“Кроме пассажиров, паром Каунас, зафрахтованный Укрферри, берет на борт десятки грузовиков и вагонов — очередь на погрузку на паром”, — написал посол.
Также А.Сибига отметил размеры парома. По его словам, на пароме “можно безвозвратно заблудиться”.
Кроме этого, по словам А.Сибиги, паром в свое время был занесен в Книгу рекордов Гиннеса.
Напомним, 4 апреля пассажирский паром с 209 людьми на несколько часов оказался заключенным во льдах недалеко канадского острова Кейп-Бретон.
Паром Highlanders вышел из Северного Сиднея и через некоторое время оказался заблокированным во льдах.