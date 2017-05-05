Проїзд у річковому трамваї буде безкоштовним для власників квитків на Євробачення
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. У Києві сьогодні відбувся тестовий рейс “річкового трамвайчика”, який запустили до Євробачення між лівим та правим берегом столиці. Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України, передає УНН.
“У Києві відбувся тестовий рейс “річкового трамвайчика”, який з’єднає Поділ з місцем проведення пісенного конкурсу Євробачення — неподалік станції метро "Лівобережна"”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, вартість квитка в одну сторону становитиме 50 грн, в обидві сторони — 80 грн. При цьому проїзд акредитованих осіб та вболівальників Євробачення з квитками буде безкоштовний.
Точний графік руху буде створено з урахуванням заходів пісенного конкурсу, який розпочнеться у Києві 7 травня.
Як повідомляв УНН, у Києві відбулося урочисте відкриття офіційної фан-зони Євробачення-2017 — EurovisionVillage.
Нагадаємо, урочисте відкриття “Євробачення-2017” у Києві відбудеться 7 травня, півфінали 9 та 11, а фінал 13 травня.