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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Проезд в речном трамвае будет бесплатным для владельцев билетов на Евровидение

Киев • УНН

 • 11592 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. В Киеве сегодня состоялся тестовый рейс "речного трамвайчика", который запустили на Евровидение между левым и правым берегом столицы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, передает УНН.

Проезд в речном трамвае будет бесплатным для владельцев билетов на Евровидение

“В Киеве состоялся тестовый рейс „речного трамвайчика“, который соединит Подол с местом проведения песенного конкурса Евровидение — возле станции метро „Левобережная“”, — говорится в сообщении.

Как отмечается, стоимость билета в одну сторону составит 50 грн, в обе стороны — 80 грн. При этом проезд аккредитованных лиц и болельщиков Евровидения с билетами будет бесплатным.

Точный график движения будет создан с учетом мероприятий песенного конкурса, который начнется в Киеве 7 мая.

Как сообщал УНН, в Киеве состоялось торжественное открытие официальной фан-зоны Евровидение-2017 — EurovisionVillage.

Напомним, торжественное открытие “Евровидения-2017” в Киеве состоится 7 мая, полуфиналы 9 и 11, а финал 13 мая.

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