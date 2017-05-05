Проезд в речном трамвае будет бесплатным для владельцев билетов на Евровидение
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. В Киеве сегодня состоялся тестовый рейс "речного трамвайчика", который запустили на Евровидение между левым и правым берегом столицы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, передает УНН.
“В Киеве состоялся тестовый рейс „речного трамвайчика“, который соединит Подол с местом проведения песенного конкурса Евровидение — возле станции метро „Левобережная“”, — говорится в сообщении.
Как отмечается, стоимость билета в одну сторону составит 50 грн, в обе стороны — 80 грн. При этом проезд аккредитованных лиц и болельщиков Евровидения с билетами будет бесплатным.
Точный график движения будет создан с учетом мероприятий песенного конкурса, который начнется в Киеве 7 мая.
Как сообщал УНН, в Киеве состоялось торжественное открытие официальной фан-зоны Евровидение-2017 — EurovisionVillage.
Напомним, торжественное открытие “Евровидения-2017” в Киеве состоится 7 мая, полуфиналы 9 и 11, а финал 13 мая.