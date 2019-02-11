Проїзд основними дорогами забезпечено – "Укравтодор"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. На ранок понеділка, 11 лютого, проїзд на дорогах державного значення забезпечено. Про це заявила прес-служба "Укравтодору", передає УНН.
"Стан покриття на дорогах державного значення значення сухе. Проїзд забезпечено", - повідомили дорожники.
При цьому у ДСНС попередили про стан доріг на Закарпатті та перевальних ділянках доріг.
"Сьогодні вранці мокрий сніг з дощем спостерігається у Карпатах, на решті території без опадів. На перевальних ділянках доріг мокрий сніг з дощем. Температура повітря -5 +1°С. Стан покриття мокре, лише на Вишківському Івано-Франківської області місцями засніжене", - повідомили у відомстві.
Як повідомляв УНН, сьогодні по Україні дощитиме, на дорогах ожеледиця.