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Проїзд основними дорогами забезпечено – "Укравтодор"

Проїзд основними дорогами забезпечено – "Укравтодор"

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. На ранок понеділка, 11 лютого, проїзд на дорогах державного значення забезпечено. Про це заявила прес-служба "Укравтодору", передає УНН.

"Стан покриття на дорогах державного значення значення сухе. Проїзд забезпечено", - повідомили дорожники.
При цьому у ДСНС попередили про стан доріг на Закарпатті та перевальних ділянках доріг.

"Сьогодні вранці мокрий сніг з дощем спостерігається у Карпатах, на решті території без опадів. На перевальних ділянках доріг мокрий сніг з дощем. Температура повітря -5 +1°С. Стан покриття мокре, лише на Вишківському Івано-Франківської області місцями засніжене", - повідомили у відомстві.

Як повідомляв УНН, сьогодні по Україні дощитиме, на дорогах ожеледиця.

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