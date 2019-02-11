Проезд на основных дорогах обеспечен - "Укравтодор"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. На утро понедельника, 11 февраля, проезд на дорогах государственного значения обеспечен. Об этом заявила пресс-служба "Укравтодора", передает УНН.
"Состояние покрытия на дорогах государственного значения значение сухое. Проезд обеспечен", - сообщили дорожники.
При этом в ГСЧС предупредили о состоянии дорог на Закарпатье и перевалочных участках дорог.
"Сегодня утром мокрый снег с дождем наблюдается в Карпатах, на остальной территории без осадков. На перевальных участках дорог мокрый снег с дождем. Температура воздуха -5 + 1° С. Состояние покрытия мокрое, только на Вышковском Ивано-Франковской области местами заснеженное", - сообщили в ведомстве.
Как сообщал УНН, сегодня по Украине дождь, на дорогах гололедица.