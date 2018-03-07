Проїзд дорогами державного значення здійснюється без обмежень – Укравтодор
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Станом на 7:00, проїзд дорогами державного значення та на перевальних ділянках доріг забезпечено. Про це в мережі Facebook повідомила прес-служба “Укравтодору”, передає УНН.
Станом на 07:00, 7 березня опади у вигляді невеликого снігу спостерігаються у Житомирській області. У західних, південних, центральних, Київській та Донецькій областях місцями невеликий дощ. Середня температура повітря коливається від −8 до +2°С, на Луганщині до −13°С.
Покриття на автодорогах державного значення в Івано-Франківській, Чернігівській та Луганській областях місцями засніжене; у Сумській та Черкаській областях місцями ожеледиця, в решті областей мокре.
На більшості перевальних ділянках доріг без опадів, лише у Львівській області на перевалах місцями дощ. Температура повітря коливається від −2 до +1°С. Стан покриття на перевалах мокрий, лише на Вишківському місцями засніжене. За повідомленням Укргідромецентру 7 березня вдень у західних та південних областях дощі, у північних, центральних та східних — мокрий сніг та дощ. Вітер південно-східний 7-12 м/с, на сході та півдні пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 0-5°С морозу, вдень від −2 до +3°С, на заході та півдні +3+8°С.
Для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяно 519 одиниць техніки та 675 робітників, в черговому режимі — 957 одиниць техніки та 1300 робітників.
Нагадаємо, у найближчу годину зі збереженням в першій половині дня 7 березня у Києві туман, ожеледь.