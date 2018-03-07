Проезд по дорогам государственного значения осуществляется без ограничений - Укравтодор
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. По состоянию на 7:00 проезд по дорогам государственного значения и на перевальных участках дорог обеспечен. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба "Укравтодора", передает УНН.
По состоянию на 07:00 7 марта, осадки в виде небольшого снега наблюдаются в Житомирской области. В западных, южных, центральных, Киевской и Донецкой областях местами небольшой дождь. Средняя температура воздуха колеблется от -8 до +2° С, в Луганской области до -13° С.
Покрытие на автодорогах государственного значения в Ивано-Франковской, Черниговской и Луганской областях местами заснеженное; в Сумской и Черкасской областях местами гололедица, в остальных областях мокрое.
На большинстве перевалочных участках дорог без осадков, лишь во Львовской области на перевалах местами дождь. Температура воздуха колеблется от -2 до +1° С. Состояние покрытия на перевалах мокрое, только на Вышковском местами заснеженное. Согласно сообщению Укргидромецентра 7 марта днем в западных и южных областях дожди, в северных, центральных и восточных - мокрый снег и дождь. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, на востоке и юге порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0-5° мороза, днем от -2 до +3° С, на западе и юге +3 +8° С.
Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано 519 единиц техники и 675 рабочих, в дежурном режиме - 957 единиц техники и 1300 рабочих.
Напомним, в ближайший час с сохранением в первой половине дня 7 марта в Киеве туман, гололед.