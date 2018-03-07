Проезд по дорогам государственного значения осуществляется без ограничений - Укравтодор

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 39341 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 54516 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 58042 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 102236 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 93398 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103703 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110720 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116988 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122513 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133931 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Проезд по дорогам государственного значения осуществляется без ограничений - Укравтодор

Проезд по дорогам государственного значения осуществляется без ограничений - Укравтодор

Киев  •  УНН

 • 8569 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. По состоянию на 7:00 проезд по дорогам государственного значения и на перевальных участках дорог обеспечен. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба "Укравтодора", передает УНН.

По состоянию на 07:00 7 марта, осадки в виде небольшого снега наблюдаются в Житомирской области. В западных, южных, центральных, Киевской и Донецкой областях местами небольшой дождь. Средняя температура воздуха колеблется от -8 до +2° С, в Луганской области до -13° С.

Покрытие на автодорогах государственного значения в Ивано-Франковской, Черниговской и Луганской областях местами заснеженное; в Сумской и Черкасской областях местами гололедица, в остальных областях мокрое.

На большинстве перевалочных участках дорог без осадков, лишь во Львовской области на перевалах местами дождь. Температура воздуха колеблется от -2 до +1° С. Состояние покрытия на перевалах мокрое, только на Вышковском местами заснеженное. Согласно сообщению Укргидромецентра 7 марта днем ​​в западных и южных областях дожди, в северных, центральных и восточных - мокрый снег и дождь. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, на востоке и юге порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0-5° мороза, днем ​​от -2 до +3° С, на западе и юге +3 +8° С.

Для оперативного обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано 519 единиц техники и 675 рабочих, в дежурном режиме - 957 единиц техники и 1300 рабочих.

Напомним, в ближайший час с сохранением в первой половине дня 7 марта в Киеве туман, гололед.

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