Провідний інженер Tesla залишив компанію
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Провідний інженер американського автовиробника Tesla покинув компанію. Про це повідомляв УНН з посиланням на The Wall Street Journal.
Даг Філд пропрацював в компанії Tesla 15 років і навіть брав тривалу річну відпустку, після якої повинен був повернутися в серпні 2018 року, проте прийняв рішення звільнитися раніше.
Звільнення Філда стало однією з найпомітніших втрат в керівному складі Tesla за останні два роки, відзначає видання.
Саме він зміг спростити інженерну конструкцію машини Model 3, домігшись таким чином зниження витрат на її складання, що дозволило зменшити підсумкову вартість.
Як повідомляв УНН, компанія Tesla звільнить близько 9% своїх співробітників (більше 4 тисяч чоловік) з метою скоротити витрати і зберегти рентабельність виробництва електромобілів.
Нагадаємо, в Україні з'явиться завод з виробництва батарей для Tesla.