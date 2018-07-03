Ведущий инженер Tesla покинул компанию

Даг Филд проработал в компании Tesla 15 лет и даже брал длительный годовой отпуск, после которого должен был вернуться в августе 2018 года, однако принял решение уволиться раньше.

Уход Филда стал одной из самых заметных потерь в руководящем составе Tesla за последние два года, отмечает издание.



Именно он смог упростить инженерную конструкцию машины Model 3, добившись таким образом снижения расходов на ее сборку, что позволило уменьшить итоговую стоимость.

Как сообщал УНН, компания Tesla уволит около 9% своих сотрудников (более 4 тысяч человек) с целью сократить расходы и сохранить рентабельность производства электромобилей.



Напомним, в Украине появится завод по производству батарей для Tesla.