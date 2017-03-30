Провідники поїзда намагалися провезти 2 тонни м'яса до РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Українські прикордонники напередодні виявили у поїзді “Кишинів-Москва” 2 тонни м’ясопродуктів, які намагалися перемістити через кордон з Україною до РФ четверо провідників цього поїзда, передає УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.
"Учора в пункті контролю “Хутір-Михайлівський” під час перевірки поїзда “Кишинів-Москва” прикордонники Сумського загону за інформацією оперативних співробітників Держприкордонслужби в черговий раз не допустили переміщення через кордон великої кількості м’ясопродукції", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, під час здійснення огляду поїзда охоронці кордону виявили м’ясопродукцію, загальна вага якої становила близько 2 тонн.
"Перемістити товар до Росії з метою подальшої реалізації намагалися 4 провідників цього поїзда, всі громадяни Молдови. Чоловіки, використовуючи конструктивні особливості, ретельно приховали продукцію у міжстельовому просторі чотирьох пасажирських вагонів поїзда", - сказано у повідомленні.
Вказано, що наразі виявлена м’ясопродукція вилучена працівниками митниці встановленим порядком. На правопорушників складені відповідні адміністративні матеріали.
Нагадаємо, іноземець намагався перемістити через кордон старовинну шаблю.