Проводники поезда пытались провезти 2 тонны мяса в РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Украинские пограничники накануне обнаружили в поезде "Кишинев-Москва" 2 тонны мясопродуктов, которые пытались переместить через границу с Украиной в РФ четверо проводников этого поезда, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Вчера в пункте контроля "Хутор Михайловский" во время проверки поезда "Кишинев-Москва" пограничники Сумского отряда по информации оперативных сотрудников Госпогранслужбы в очередной раз не допустили перемещения через границу большого количества мясопродукции", - говорится в сообщении.
Как отмечается, при осуществлении досмотра поезда пограничники обнаружили мясопродукты, общий вес которых составил около 2 тонн.
"Переместить товар в Россию с целью дальнейшей реализации пытались 4 проводников этого поезда, все граждане Молдовы. Мужчины, используя конструктивные особенности, тщательно скрыли продукцию в межпотолочном пространстве четырех пассажирских вагонов поезда", - говорится в сообщении.
Указано, что пока обнаруженная мясопродукция изъята работниками таможни в установленном порядке. На правонарушителей составлены соответствующие административные материалы.
Напомним, иностранец пытался переместить через границу старинную саблю.