Проводники поезда пытались провезти 2 тонны мяса в РФ

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 64201 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 107841 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 165518 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121469 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119604 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114130 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105308 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107302 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103760 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Проводники поезда пытались провезти 2 тонны мяса в РФ

Проводники поезда пытались провезти 2 тонны мяса в РФ

Киев  •  УНН

 • 14638 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Украинские пограничники накануне обнаружили в поезде "Кишинев-Москва" 2 тонны мясопродуктов, которые пытались переместить через границу с Украиной в РФ четверо проводников этого поезда, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Вчера в пункте контроля "Хутор Михайловский" во время проверки поезда "Кишинев-Москва" пограничники Сумского отряда по информации оперативных сотрудников Госпогранслужбы в очередной раз не допустили перемещения через границу большого количества мясопродукции", - говорится в сообщении.

Как отмечается, при осуществлении досмотра поезда пограничники обнаружили мясопродукты, общий вес которых составил около 2 тонн.

"Переместить товар в Россию с целью дальнейшей реализации пытались 4 проводников этого поезда, все граждане Молдовы. Мужчины, используя конструктивные особенности, тщательно скрыли продукцию в межпотолочном пространстве четырех пассажирских вагонов поезда", - говорится в сообщении.

Указано, что пока обнаруженная мясопродукция изъята работниками таможни в установленном порядке. На правонарушителей составлены соответствующие административные материалы.

Напомним, иностранец пытался переместить через границу старинную саблю.

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