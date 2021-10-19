Провідні українські тенісистки покращили місця та оновили рекорди в рейтингу WTA
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг спортсменок станом на сьогодення. Про це інформує УНН з посиланням на сайт Асоціації.
Деталі
За підсумками ігрового тижня Еліна Світоліна піднялася на одну сходинку — 6 місце. На п’ять позицій поліпшили своє становище Марта Костюк (53 місце) і Ангеліна Калініна (57 місце), оновивши свої особисті рекорди.
Також з найкращим результатом в кар’єрі цей тиждень починає Дар’я Снігур — 184 місце.
Даяна Ястремська опустилася на одну сходинку — 76 місце, а Катерина Козлова (130 місце, +6), Леся Цуренко (145 місце, +4) і Катаріна Завацька (170 місце, +5) піднялися в рейтингу.
Варто відзначити, що у парній класифікації найкращий результат серед українок у Надії Кіченок — 36 місце. Людмила Кіченок займає 39 місце.
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