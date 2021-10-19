Ведущие украинские теннисистки улучшили места и обновили рекорды в рейтинге WTA
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг спортсменок состоянию на настоящее. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Ассоциации.
Детали
По итогам игровой недели Элина Свитолина поднялась на одну ступень - 6 место. На пять позиций улучшили свое положение Марта Костюк (53 место) и Ангелина Калинина (57 место), обновив свои личные рекорды.
Также с лучшим результатом в карьере эту неделю начинает Дарья Снегири - 184 место.
Даяна Ястремская опустилась на одну строчку - 76 место, а Екатерина Козлова (130 место, +6), Леся Цуренко (145 место, +4) и Катарина Завацкий (170 место, +5) поднялись в рейтинге.
Стоит отметить, что в парной классификации лучший результат среди украинок у Надежды Киченок - 36 место. Людмила Киченок занимает 39 место.
Напомним
Теннисист Марченко стал победителем квалификации "Кубка Кремля".