Провал ґрунту під гуртожитком у Дніпрі: студентам надали індивідуальний план навчання
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Студентам Національного технічного університету “Дніпровська політехніка”, які проживали у другому гуртожитку під яким на вихідних провалився ґрунт, надали індивідуальний план навчання. Про це УНН повідомив директор студентського містечка Олександр Борисевич.
“Студентів на даний момент розселяють. Процес йде. Ректор сказав, що буде індивідуальний план навчання для студентів, які проживали у гуртожитку. Йде текучка, хтось переїжджає, хтось їде додому. На вулиці нікого не залишаємо, всі побажання враховуємо і максимально їм допомагаємо”, — розповів Борисевич.
Нагадаємо, надвечір 5 жовтня у другому гуртожитку Національного технічного університету “Дніпровська політехніка” тріснула одна зі стін будівлі.
Нагадаємо, зранку 6 жовтня у мерії Дніпра зібралася надзвичайна комісія, до якої входять, зокрема, представники ДСНС, поліції та профільних міських служб, через ситуацію, яка склалась напередодні у другому гуртожитку Національного технічного університету “Дніпровська політехніка”.
Також за цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження.