Провал почвы под общежитием в Днепре: студентам предоставили индивидуальный план обучения
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Студентам Национального технического университета "Днепровская политехника", которые проживали во втором общежитии под которым на выходных провалился грунт, предоставили индивидуальный план обучения. Об этом УНН сообщил директор студенческого городка Александр Борисевич.
"Студентов сейчас расселяют. Процесс идет. Ректор сказал, что будет индивидуальный план обучения для студентов, проживающих в общежитии. Идет текучка, кто-то переезжает, кто-то едет домой. На улице никого не оставляем, все пожелания учитываем и максимально им помогаем", - рассказал Борисевич.
Напомним, вечером 5 октября во втором общежитии Национального технического университета "Днепровская политехника" треснула одна из стен здания.
Напомним, утром 6 октября в мэрии Днепра собралась чрезвычайная комиссия, в которую входят, в частности, представители ГСЧС, полиции и профильных городских служб, из-за ситуации, которая сложилась накануне во втором общежитии Национального технического университета "Днепровская политехника".
Также по данному факту полиция открыла уголовное производство.