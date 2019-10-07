Провал почвы под общежитием в Днепре: студентам предоставили индивидуальный план обучения

"Студентов сейчас расселяют. Процесс идет. Ректор сказал, что будет индивидуальный план обучения для студентов, проживающих в общежитии. Идет текучка, кто-то переезжает, кто-то едет домой. На улице никого не оставляем, все пожелания учитываем и максимально им помогаем", - рассказал Борисевич.

Напомним, вечером 5 октября во втором общежитии Национального технического университета "Днепровская политехника" треснула одна из стен здания.

Напомним, утром 6 октября в мэрии Днепра собралась чрезвычайная комиссия, в которую входят, в частности, представители ГСЧС, полиции и профильных городских служб, из-за ситуации, которая сложилась накануне во втором общежитии Национального технического университета "Днепровская политехника".

Также по данному факту полиция открыла уголовное производство.