Провадження через замінування суду розпочали у Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 31 березня. УНН. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження через неправдиве повідомлення про замінування будівлі Ленінського районного суду у Кропивницькому. Цю інформацію кореспонденту УНН підтвердили в ГУНП в області.
“Відкрито кримінальне провадження за ст.259 ККУ (неправдиве повідомлення про замінування). Санкцією статті передбачається покарання від чотирьох до восьми років. Наразі триває слідство”, — повідомили в поліції.
Нагадаємо, 30 березня у центрі Кропивницького правоохоронці та вибухотехніки шукали вибухівку у приміщенні Ленінського суду міста. Інформація про замінування не була підтверджена, жодних вибухових пристроїв у приміщенні суду не знайшли.