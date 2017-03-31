Производство по заминуванию суда начали в Кропивницкому

"Открыто уголовное производство по ст.259 УК (ложное сообщение о заминировании). Санкцией статьи предусматривается наказание от четырех до восьми лет. Ведется следствие ", - сообщили в полиции.

Напомним, 30 марта в центре Кропивницкого правоохранители и взрывотехники искали взрывчатку в помещении Ленинского суда города . Информация о заминировании не была подтверждена, никаких взрывных устройств в помещении суда не нашли .