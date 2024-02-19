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Противник продовжує підтягувати свої резерви на заміну раніше втраченим - Євлаш

Противник продовжує підтягувати свої резерви на заміну раніше втраченим - Євлаш

Київ • УНН

 • 20547 перегляди

Противник продовжує підтягувати резерви для заміщення втрат на Бахмутському напрямку, де за минулу добу Росія здійснила 512 обстрілів, а Україна знищила 194 солдатів та 86 одиниць озброєння.

Ситуація на Бахмутському напрямку залишається не менш динамічною та напруженою. Ворог підтягує свої резерви на заміну раніше втраченим, зокрема, на Бахмутському напрямку.

Про це повідомив начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

Противник продовжує підтягувати свої резерви на заміну раніше втраченим, зокрема, на Бахмутському напрямку, поблизу Богданівки переходить як в лобові атаки, так і намагається обходити наші укріплені позиції. Але наші хлопці тримаються, командири приймають важливі рішення, проявляючи свою оперативну майстерність та застосовуючи всі наявні засоби, які є на місцях

- сказав Євлаш.

Він додав, що минулої доби на Бахмутському напрямку ворог провів 512 обстрілів та відбулося 7 бойових зіткнень, під час яких нам вдалося ліквідувати 194 окупанта та 86 зразків озброєння та військової техніки.

Трошки більше тут кількість за рахунок 70 безпілотних літальних апаратів, які вдалося приземлити нашим розрахункам РЕБу та протиповітряній обороні. Серед важкого - 3 гармати та міномети, серед яких "Васильок" та міномет 120 калібру. Також три БМП та одну МТЛБ, одну станцію "Муром-М" і вдалося виявити та ліквідувати два пункти управління безпілотними літальними апаратами

- додав речник.

Загалом у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця", Наразі ворог продовжує обстрілювати позиції Сил оборони з усіх наявних видів озброєння, а саме з реактивної артилерії, ствольної.

Також використовує авіацію Су-34 та Су-35, застосовує КАБи, кількість може бути від 1 до 5 одиниць. Крім того, використовує також активно і БпЛА різних типів, включаючи "Шахеди". За минулу добу 8 авіаційних ударів противник завдав в смузі відповідальності на Лимано-Куп'янському напрямку, також здійснив 22 удари дронами-камікадзе по позиціях ЗСУ, провів 489 обстрілів та відбулося 22 бойових зіткнення

- додав речник.

Також за минулу добу Силам оборони вдалося ліквідувати 264 окупанти вбитими та пораненими та ще знищити 26 одиниць військової техніки, серед яких 6 танків, 5 ББМ, 5 установок Д-30, 7 автомобілів різного типу, антени, склади та укриття.

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