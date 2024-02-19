Противник продолжает подтягивать свои резервы на замену ранее утраченным - Евлаш

Ситуация на Бахмутском направлении остается не менее динамичной и напряженной. Враг подтягивает свои резервы на замену ранее утраченным, в частности, на Бахмутском направлении.

Об этом сообщил начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш в эфире телемарафона, передает УНН.

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Противник продолжает подтягивать свои резервы на замену ранее утраченным, в частности, на Бахмутском направлении, вблизи Богдановки переходит как в лобовые атаки, так и пытается обходить наши укрепленные позиции. Но наши ребята держатся, командиры принимают важные решения, проявляя свое оперативное мастерство и применяя все имеющиеся средства, которые есть на местах - сказал Евлаш.

Он добавил, что за прошедшие сутки на Бахмутском направлении враг провел 512 обстрелов и произошло 7 боевых столкновений, во время которых нам удалось ликвидировать 194 оккупанта и 86 образцов вооружения и военной техники.

Немного больше здесь количество за счет 70 беспилотных летательных аппаратов, которые удалось приземлить нашим расчетам РЭБа и противовоздушной обороне. Среди тяжелого - 3 пушки и минометы, среди которых "Василек" и миномет 120 калибра. Также три БМП и одну МТЛБ, одну станцию "Муром-М" и удалось обнаружить и ликвидировать два пункта управления беспилотными летательными аппаратами - добавил спикер.

Всего в зоне ответственности ОСУВ "Хортица", Сейчас враг продолжает обстреливать позиции Сил обороны из всех имеющихся видов вооружения, а именно из реактивной артиллерии, ствольной.

Также использует авиацию Су-34 и Су-35, применяет КАБы, количество может быть от 1 до 5 единиц. Кроме того, использует также активно и БпЛА различных типов, включая "Шахеды". За минувшие сутки 8 авиационных ударов противник нанес в полосе ответственности на Лимано-Купянском направлении, также совершил 22 удара дронами-камикадзе по позициям ВСУ, провел 489 обстрелов и произошло 22 боевых столкновения - добавил спикер.

Также за минувшие сутки Силам обороны удалось ликвидировать 264 оккупанта убитыми и ранеными и еще уничтожить 26 единиц военной техники, среди которых 6 танков, 5 ББМ, 5 установок Д-30, 7 автомобилей различного типа, антенны, склады и укрытия.

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