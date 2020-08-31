Протягом вихідних у столиці сталося 22 ДТП з постраждалими
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Протягом 29-30 серпня у столиці бригади "швидкої" виїздили на 22 ДТП з постраждалими. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва.
Більшість ДТП сталася у суботу – 13 автопригод, у яких постраждали 12 дорослих та одна дитина, з яких дитина та десятеро дорослих були госпіталізовані. У неділю сталося 9 ДТП, з дев’ятьма постраждалими дорослими, вісім з яких були госпіталізовані. На щастя, обійшлося без загиблих.
Всього ж бригади "швидкої" протягом вихідних здійснили 2219 виїздів на екстрені виклики. Медики зокрема надали допомогу 308 дорослим та 56 дітям, які травмувалися.
Також протягом вихідних було зафіксоване одне утоплення та три падіння з висоти.
Нагадаємо, за даними патрульної поліції, у Києві за вихідні сталося понад 150 ДТП.