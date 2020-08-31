За выходные в столице произошло 22 ДТП с пострадавшими
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. В течение 29-30 августа в столице бригады "скорой" выезжали на 22 ДТП с пострадавшими. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева.
Большинство ДТП произошло в субботу - 13 аварий, в которых пострадали 12 взрослых и один ребенок, из которых ребенок и десять взрослых были госпитализированы. В воскресенье произошло 9 ДТП, с девятью пострадавшими взрослыми, восемь из которых были госпитализированы. К счастью, обошлось без погибших.
Всего же бригады "скорой" в течение выходных осуществили 2219 выездов на экстренные вызовы. Медики в частности оказали помощь 308 взрослым и 56 детям, котоые были травмированы.
Также в течение выходных было зафиксировано одно утопление и три падения с высоты.
Напомним, по данным патрульной полиции, в Киеве за выходные произошло более 150 ДТП.