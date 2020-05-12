Протягом вихідних у Києві сталося 33 ДТП з постраждалими
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. У столиці протягом святкових вихідних 9-11 травня сталося понад 30 ДТП з постраждалими. Про це УНН повідомляє із посиланням на інформацію Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва.
Так, 9 травня у столиці сталося 9 ДТП, на які виїздила "швидка". У ДТП травми отримали та були госпіталізовані 8 осіб, а одна людина загинула.
10 травня сталося 12 ДТП, в яких постраждало 10 дорослих та дві дитини, з яких дев’ятеро дорослих та одна дитина були госпіталізовані.
11 травня у Києві також сталося 12 ДТП, на які довелося виїздити медикам. У ДТП постраждало 11 дорослих та одна дитина, з яких дев’ятьох дорослих та дитину госпіталізували.
Всього протягом вихідних медики "швидкої" здійснили виїзди за 2 741 екстреним викликом. Медики, зокрема, надали допомогу 317 дорослим та 53 дітям, які травмувалися.
Нагадаємо, у столичній Конча-Заспі зіткнулися Lexus та Range Rover.