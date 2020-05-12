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Протягом вихідних у Києві сталося 33 ДТП з постраждалими

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. У столиці протягом святкових вихідних 9-11 травня сталося понад 30 ДТП з постраждалими. Про це УНН повідомляє із посиланням на інформацію Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва.

Протягом вихідних у Києві сталося 33 ДТП з постраждалими

Так, 9 травня у столиці сталося 9 ДТП, на які виїздила "швидка". У ДТП травми отримали та були госпіталізовані 8 осіб, а одна людина загинула.

10 травня сталося 12 ДТП, в яких постраждало 10 дорослих та дві дитини, з яких дев’ятеро дорослих та одна дитина були госпіталізовані.

11 травня у Києві також сталося 12 ДТП, на які довелося виїздити медикам. У ДТП постраждало 11 дорослих та одна дитина, з яких дев’ятьох дорослих та дитину госпіталізували.

Всього протягом вихідних медики "швидкої" здійснили виїзди за 2 741 екстреним викликом. Медики, зокрема, надали допомогу 317 дорослим та 53 дітям, які травмувалися.

Нагадаємо, у столичній Конча-Заспі зіткнулися Lexus та Range Rover.

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