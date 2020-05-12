За выходные в Киеве произошло 33 ДТП с пострадавшими
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. В столице в течение праздничных выходных 9-11 мая произошло более 30 ДТП с пострадавшими. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева.
Так, 9 мая в столице произошло 9 ДТП, на которые выезжала "скорая". В ДТП травмы получили и были госпитализированы 8 человек, а один человек погиб.
10 мая произошло 12 ДТП, в которых пострадали 10 взрослых и два ребенка, из которых девять взрослых и один ребенок были госпитализированы.
11 мая в Киеве также произошло 12 ДТП, на которые пришлось выезжать медикам. В ДТП пострадали 11 взрослых и один ребенок, из которых девять взрослых и ребенка госпитализировали.
Всего за выходные медики "скорой" осуществили выезды по 2 741 экстренному вызову. Медики, в частности, оказали помощь 317 взрослым и 53 детям, которые были травмированы.
Напомним, в столичной Конча-Заспе столкнулись Lexus и Range Rover.