Протягом Великодніх вихідних на Київщині сталося 37 ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Упродовж Великодніх вихідних, 27 і 28 квітня, на дорогах Київської області сталося 37 ДТП. У результаті загинула одна людина. Про це у коментарі журналісту УНН повідомив речник ГУ НП в області Микола Жукович.
"З 27 квітня по 28 квітня у Київській області сталося 37 ДТП, де одна особа загинула, троє людей травмовано", - зазначив він.
Також з 28 по 29 квітня сталося 22 ДТП. У результаті одна людина загинула та одна травмувалася.
Нагадаємо, у Чернівецькій області сталось зіткнення 3 автомобілів: Volkswagen Golf, "ВАЗ 21015" та Peugeot Expert. Внаслідок зіткнення 5 осіб травмовано. Серед них – 9-річна дівчинка.