В течение Пасхальных выходных в Киевской области произошло 37 ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. В течение Пасхальных выходных, 27 и 28 апреля, на дорогах Киевской области произошло 37 ДТП. В результате погиб один человек. Об этом в комментарии журналисту УНН сообщил пресс-секретарь ГУ НП в области Николай Жукович.
"С 27 апреля по 28 апреля в Киевской области произошло 37 ДТП, где один человек погиб, трое травмированы", - отметил он.
Также с 28 по 29 апреля произошло 22 ДТП. В результате один человек погиб и один травмировался.
Напомним, в Черновицкой области произошло столкновение 3 автомобилей: Volkswagen Golf, "ВАЗ 21015" и Peugeot Expert. В результате столкновения 5 человек травмированы. Среди них - 9-летняя девочка.