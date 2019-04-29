В течение Пасхальных выходных в Киевской области произошло 37 ДТП

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 106667 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 110684 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 113388 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 114296 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 142623 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115187 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140114 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144966 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130359 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130382 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Актуальное
В течение Пасхальных выходных в Киевской области произошло 37 ДТП

В течение Пасхальных выходных в Киевской области произошло 37 ДТП

Киев  •  УНН

 • 16561 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. В течение Пасхальных выходных, 27 и 28 апреля, на дорогах Киевской области произошло 37 ДТП. В результате погиб один человек. Об этом в комментарии журналисту УНН сообщил пресс-секретарь ГУ НП в области Николай Жукович.

"С 27 апреля по 28 апреля в Киевской области произошло 37 ДТП, где один человек погиб, трое травмированы", - отметил он.

Также с 28 по 29 апреля произошло 22 ДТП. В результате один человек погиб и один травмировался.

Напомним, в Черновицкой области произошло столкновение 3 автомобилей: Volkswagen Golf, "ВАЗ 21015" и Peugeot Expert. В результате столкновения 5 человек травмированы. Среди них - 9-летняя девочка.

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