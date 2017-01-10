Протягом першого тижня 2017 року у Запоріжжі неякісними харчами отруїлося більше 150 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Протягом першого тижня 2017 року з підозрою на захворювання гострими кишковими інфекціями (ГКІ) звернулась 151 особа. Такі дані наводить ДУ “Запорізький обласний центр МОЗ України”, передає УНН.
Показник захворюваності становив 8,9 на 100 тисяч населення.
Відповідно до даних епідеміологічних обстежень вогнищ ГКІ частка харчового шляху передачі складає 95,7 %.
Серед причин захворювань ГКІ найбільша питома вага припадає на молочну продукцію – 28,4 %; м'ясну продукцію – 17,9 %; рибну продукцію – 12,7 %.
За місцем придбання: питома вага харчових продуктів, придбаних на стихійних ринках складає 10,5 %, узаконених ринках – 26,9 %.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Причина збільшення випадків харчових отруєнь у різних регіонах України полягає у відсутності державного та ефективного контролю за якістю продуктів харчування на всіх рівнях.
У 62,7 % випадків захворювання на ГКІ пов'язані з вживанням продуктів, страв, які готувались та зберігались в домашніх умовах.
Нагадаємо, за даними експертів, недобросовісних виробників харчових продуктів до відповідальності майже не притягають.
Загалом в Україні кількість отруєнь неякісними харчами зросла у два рази.
Також нагадаємо, за словами нардепа С.Тригубенка, припинити розквіт фальсифікату на ринку харчових продуктів без рейдів та перевірок неможливо.