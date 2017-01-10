Протягом першого тижня 2017 року у Запоріжжі неякісними харчами отруїлося більше 150 осіб

Показник захворюваності становив 8,9 на 100 тисяч населення.

Відповідно до даних епідеміологічних обстежень вогнищ ГКІ частка харчового шляху передачі складає 95,7 %.

Серед причин захворювань ГКІ найбільша питома вага припадає на молочну продукцію – 28,4 %; м'ясну продукцію – 17,9 %; рибну продукцію – 12,7 %.

За місцем придбання: питома вага харчових продуктів, придбаних на стихійних ринках складає 10,5 %, узаконених ринках – 26,9 %.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Причина збільшення випадків харчових отруєнь у різних регіонах України полягає у відсутності державного та ефективного контролю за якістю продуктів харчування на всіх рівнях.

У 62,7 % випадків захворювання на ГКІ пов'язані з вживанням продуктів, страв, які готувались та зберігались в домашніх умовах.

Нагадаємо, за даними експертів, недобросовісних виробників харчових продуктів до відповідальності майже не притягають.

Загалом в Україні кількість отруєнь неякісними харчами зросла у два рази.

Також нагадаємо, за словами нардепа С.Тригубенка, припинити розквіт фальсифікату на ринку харчових продуктів без рейдів та перевірок неможливо.