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В течение первой недели 2017 года в Запорожье некачественными продуктами отравились более 150 человек

В течение первой недели 2017 года в Запорожье некачественными продуктами отравились более 150 человек

Киев • УНН

 • 7690 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. В течение первой недели 2017 года с подозрением на заболевание острыми кишечными инфекциями (ОКИ) обратился 151 человек. Такие данные приводит ГУ "Запорожский областной центр МЗ Украины", передает УНН.

Показатель заболеваемости составил 8,9 на 100 тыс. населения.

Согласно данным эпидемиологических обследований очагов ОКИ доля пищевого пути передачи составляет 95,7%.

Среди причин заболеваний ОКИ наибольший удельный вес приходится на молочную продукцию - 28,4%; мясную продукцию - 17,9%; рыбную продукцию - 12,7%.

По месту приобретения: удельный вес пищевых продуктов, приобретенных на стихийных рынках составляет 10,5%, узаконенных рынках - 26,9%.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: Причина увеличения случаев пищевых отравлений в различных регионах Украины заключается в отсутствии государственного и эффективного контроля за качеством продуктов питания на всех уровнях.

В 62,7% случаев заболевания ОКИ связанные с употреблением продуктов, блюд, которые готовились и хранились в домашних условиях.

Напомним, по данным экспертов, недобросовестных производителей пищевых продуктов к ответственности почти не привлекают.

Всего в Украине количество отравлений некачественными продуктами выросло в два раза.

Также напомним, по словам нардепа С.Тригубенко прекратить расцвет фальсификата на рынке пищевых продуктов без рейдов и проверок невозможно.

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