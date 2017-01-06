Протягом останнього тижня померло троє осіб від грипу і ГРВІ – МОЗ

“За останній тиждень є три летальних випадки у Львівській, Полтавській і Миколаївській областях. Останнього тижня темп приросту захворюваності знизився і в дорослих, і в дітей”, — сказав він.

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“Сьогодні в Україні зареєстровано 3 млн хворих на ГРВІ, по суті 7% населення перехворіли на те чи інше респіраторне вірусне захворювання. Більшість з них це діти віком до 17 років”, — розповів заступник міністра.

Він уточнив, що найбільше захворюваність спостерігалася у Києві та області.

За словами О.Лінчевського, у 21 області був перевищений епідпоріг, але у Луганській, Донецькій, Івано-Франківській, Харківських областях захворюваність на грип та респіраторні вірусні захворювання є низькою.