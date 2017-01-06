Протягом останнього тижня померло троє осіб від грипу і ГРВІ – МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Протягом останнього тижня від грипу та гострих респіраторних вірусних захворювань померло троє осіб. Про це сказав заступник міністра охорони здоров’я Олександр Лінчевський під час засідання міжвідомчого оперативного штабу, передає кореспондент УНН.
“За останній тиждень є три летальних випадки у Львівській, Полтавській і Миколаївській областях. Останнього тижня темп приросту захворюваності знизився і в дорослих, і в дітей”, — сказав він.
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“Сьогодні в Україні зареєстровано 3 млн хворих на ГРВІ, по суті 7% населення перехворіли на те чи інше респіраторне вірусне захворювання. Більшість з них це діти віком до 17 років”, — розповів заступник міністра.
Він уточнив, що найбільше захворюваність спостерігалася у Києві та області.
За словами О.Лінчевського, у 21 області був перевищений епідпоріг, але у Луганській, Донецькій, Івано-Франківській, Харківських областях захворюваність на грип та респіраторні вірусні захворювання є низькою.