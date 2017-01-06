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В течение последней недели умерли три человека от гриппа и ОРВИ - Минздрав

В течение последней недели умерли три человека от гриппа и ОРВИ - Минздрав

Киев • УНН

 • 7221 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. В течение последней недели от гриппа и острых респираторных вирусных заболеваний умерли три человека. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский во время заседания межведомственного оперативного штаба, передает корреспондент УНН.

"За последнюю неделю есть три летальных случая во Львовской, Полтавской и Николаевской областях. В последнюю неделю темп прироста заболеваемости снизился и у взрослых, и у детей", - сказал он.

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“Сегодня в Украине зарегистрировано более 3 млн больных ОРВИ, по сути 7% населения переболели на то или иное респираторное вирусное заболевание. Большинство из них это дети в возрасте до 17 лет", - рассказал заместитель министра.

Он уточнил, что самая большая заболеваемость наблюдалась в Киеве и области.

По словам А.Линчевского, в 21 области был превышен эпидпорог, но в Луганской, Донецкой, Ивано-Франковской, Харьковской областях заболеваемость гриппом и респираторными вирусными заболеваниями является низкой.

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