Протягом минулого року з продажу було вилучено майже 1 млн літрів нелегального алкоголю
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Протягом 2016 року працівниками податкової міліції з незаконного обігу вилучено 959,2 тис. літрів алкогольних напоїв на суму 107,4 млн. гривень. Про це УНН повідомили у ДФС.
Податківці додали, що у незаконний обіг алкогольна продукція надходить наступними шляхами:
— необлікованого виробництва на потужностях легальних СГД-виробників підакцизних товарів;
— виготовлення фальсифікату в умовах підпільного виробництва;
— незаконного переміщення через державний кордон України.
“З метою підвищення ефективності заходів щодо протидії незаконному виготовленню та обігу підакцизних товарів і збільшення надходження акцизного податку, ДФС у 2017 році організовано проведення комплексу заходів в рамках операції “Акциз — 2017”, — повідомили у ДФС.
Нагадаємо, за даними експертів, тіньовий ринок алкогольної продукції в Україні досяг критичних об’ємів. За неофіційними розрахунками, на сьогодні, частка тіньового ринку становить вже близько 80%.
За даними Держпродспоживслужби, виробники сурогатної горілки є у кожному регіоні.
На переконання голови податкового комітету ВР Н.Южаніної, передумови для різкого збільшенні фальсифікату горілчаних виробів на українському ринку створюють завищені акцизи.
При цьому вартість спирту з початку 2014 року збільшилася майже в 1,5 рази.