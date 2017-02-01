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В течение прошлого года из продажи было изъято почти 1 млн литров нелегального алкоголя

Киев • УНН

 • 7958 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. В течение 2016 года работниками налоговой милиции из незаконного оборота изъято 959,2 тыс. литров алкогольных напитков на сумму 107,4 млн. гривен. Об этом УНН сообщили в ГФС.

Налоговики добавили, что в незаконный оборот алкогольная продукция поступает следующими путями:

- Неучтенного производства на мощностях легальных СХД-производителей подакцизных товаров;

- Изготовление фальсификата в условиях подпольного производства;

- Незаконного перемещения через государственную границу Украины.

"С целью повышения эффективности мероприятий по противодействию незаконному изготовлению и обороту подакцизных товаров и увеличение поступления акцизного налога, ГФС в 2017 году организовано проведение комплекса мероприятий в рамках операции" Акциз - 2017 ", - сообщили в ГФС.

Напомним, по данным экспертов, теневой рынок алкогольной продукции в Украине достиг критических объемов . По неофициальным расчетам, на сегодня, доля теневого рынка составляет уже около 80%.

По данным Госпродпотребслужбы, производители суррогатной водки есть в каждом регионе .

По убеждению председателя налогового комитета ВР Н.Южаниной, предпосылки для резкого увеличении фальсификата водочных изделий на украинском рынке создают завышенные акцизы .

При этом стоимость спирта с начале 2014 года увеличилась почти в 1,5 раза .

Украинские Национальные Новости

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