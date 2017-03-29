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Протягом лютого українські будівельники виконали робіт на суму понад 4,5 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Протягом січня-лютого 2016 року обсяг виконаних будівельних робіт склав майже 8,4 млрд грн. У лютому будівельних робіт було виконано на саму 4,5 млрд грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на Державну службу статистики України.

У лютому робіт з зведення будівель було виконано на суму понад 2,5 млрд грн, з них житлових – 1,36 млрд грн, а нежитлових – 1,14 млрд грн.

Слід зауважити, що загалом обсяги виконаних протягом січня-лютого будівельних робіт зросли на 21% у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року.

Нагадаємо, на думку експертів, саме розвиток будівельної галузі — шлях виходу з економічної кризи, адже кожна інвестована у будівництво гривня приносить державі у п’ять разів більше.

В Україні, після деякого спаду, сфера будівництва пожвавилась та продовжує розвиватися доволі активними темпами.
Наприклад, найбільший столичний забудовник ПАТ “ХК “Київміськбуд” ввів в експлуатацію протягом 2016 року понад 300 тис. кв. м житла, паркінгів, комерційних площ. Загалом холдинг ввів в експлуатацію на 10% більше площ у порівнянні з 2015 роком.

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