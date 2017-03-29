В феврале украинские строители выполнили работ на сумму более 4,5 млрд грн

В феврале работ по возведению зданий были выполнено на сумму более 2,5 млрд, из них жилых - 1,36 млрд грн, а нежилых - 1,14 млрд грн.

Следует заметить, что в целом объемы выполненных в течение января-февраля строительных работ выросли на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Напомним, по мнению экспертов, именно развитие строительной отрасли - путь выхода из экономического кризиса, ведь каждая инвестированная в строительство гривна приносит государству в пять раз больше.

В Украине, после некоторого спада, сфера строительства оживилась и продолжает развиваться довольно активными темпами.

Например, крупнейший столичный застройщик ПАО "ХК "Киевгорстрой" ввел в эксплуатацию в течение 2016 более 300 тыс. кв. м жилья, паркингов, коммерческих площадей. В целом холдинг ввел в эксплуатацию на 10% больше площадей по сравнению с 2015 годом.