В феврале украинские строители выполнили работ на сумму более 4,5 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. В течение января-февраля 2016 году объем выполненных строительных работ составил почти 8,4 млрд грн. В феврале строительных работ было выполнено на саму 4,5 млрд грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.
В феврале работ по возведению зданий были выполнено на сумму более 2,5 млрд, из них жилых - 1,36 млрд грн, а нежилых - 1,14 млрд грн.
Следует заметить, что в целом объемы выполненных в течение января-февраля строительных работ выросли на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
Напомним, по мнению экспертов, именно развитие строительной отрасли - путь выхода из экономического кризиса, ведь каждая инвестированная в строительство гривна приносит государству в пять раз больше.
В Украине, после некоторого спада, сфера строительства оживилась и продолжает развиваться довольно активными темпами.
Например, крупнейший столичный застройщик ПАО "ХК "Киевгорстрой" ввел в эксплуатацию в течение 2016 более 300 тыс. кв. м жилья, паркингов, коммерческих площадей. В целом холдинг ввел в эксплуатацию на 10% больше площадей по сравнению с 2015 годом.