Протягом двох років в Україні з'явиться майже 500 острівців безпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Протягом наступних 2019-2020 років в Україні будуть об лаштовані 419 елементів напрямних острівців на смузі руху. Про це повідомила прес-служба Мінінфраструктури у відповіді на журналістський запит УНН.
"Завданням 3 додатку 2 до Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху на період до 2020 року передбачено влаштування протягом 2019-2020 років 419 елементів напрямних острівців на смузі руху при в'їзді в населений пункт, зокрема встановлення вуличного освітлення з автономним електрозабезпеченням на базі сонячного модуля" встановлення необхідних дорожніх знаків, інших елементів та обладнання з антивандальним покриттям; нанесення дорожньої розмітки із вбудованими світло відбивними елементами "котяче око", - повідомили у відомстві.
При цьому в прес-службі уточнили, що виконавцем зазначеного заходу є Державне агентство автомобільних доріг України. Загальна сума робіт складає 779,691 млн грн.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив Держпрограму підвищення рівня безпеки дорожнього руху до 2020 року.
На 2018 рік в Державному бюджеті було передбачено майже 2 млрд гривень на підвищення безпеки на автошляхах.