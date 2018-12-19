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В течение двух лет в Украине появится почти 500 островков безопасности

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 декабря. УНН. В течение следующих 2019-2020 годов в Украине будут оборудованы 419 элементов направляющих островков на полосе движения. Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры в ответе на журналистский запрос УНН.

В течение двух лет в Украине появится почти 500 островков безопасности

"Задачей 3 приложения 2 к Государственной программе повышения безопасности дорожного движения на период до 2020 года предусмотрено устройство в течение 2019-2020 годов 419 элементов направляющих островков на полосе движения при въезде в населенный пункт, в частности установление уличного освещения с автономным электрообеспечением на базе солнечного модуля "установление необходимых дорожных знаков, других элементов и оборудования с антивандальным покрытием; нанесение дорожной разметки со встроенными свет отбивными элементами "кошачий глаз", - сообщили в ведомстве.

При этом в пресс-службе уточнили, что исполнителем данного мероприятия является Государственное агентство автомобильных дорог Украины. Общая сумма работ составляет 779 691 000 грн.

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил Госпрограмму повышение уровня безопасности дорожного движения до 2020 года.

2018 год в Государственном бюджете было предусмотрено почти 2 млрд гривен на повышение безопасности на дорогах

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