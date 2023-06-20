Протягом доби відбулось 35 бойових зіткнень – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби відбулось 35 бойових зіткнень. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Цитата
“Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — протягом доби відбулось 35 бойових зіткнень”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що на Лиманському напрямку ворог проводив наступальні дії в напрямку Кремінна — Ямполівка.
На Бахмутському напрямку противник проводив безуспішні наступальні дії у напрямку Оріхово-Василівки Донецької області.
“На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки та Сєверного, проводив безуспішні наступальні дії поблизу Авдіївки...”, — зазначається в повідомленні.
Також повідомляється, що на Мар’їнському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Мар’їнки. Водночас, обстріляв з артилерії Красногорівку, Георгіївку, Мар’їнку та Побєду Донецької області.
“На Шахтарському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Новомихайлівки, успіху не мав”, — інформує Генштаб.
Доповнення
Секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що Сили оборони України одночасно ведуть як наступальні, так і оборонні дії. Тим часом російські війська активно протидіють наступу СОУ шляхом максимальної активізації бойових дій на Сході в районі Мар’їнки і Авдіївки, підтягуючи резерви, в першу чергу, з повітряно-десантних військ.