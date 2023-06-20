В течение суток произошло 35 боевых столкновений - Генштаб

Цитата

“Противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — в течение суток состоялось 35 боевых столкновений”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что на Лиманском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Кременная — Ямполовка.

На Бахмутском направлении противник проводил безуспешные наступательные действия в направлении Орехово-Васильевки Донецкой области.

“На Авдеевском направлении противник нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Северного, проводил безуспешные наступательные действия вблизи Авдеевки...”, — отмечается в сообщении.

Также сообщается, что на Мар’инском направлении враг нанес авиационный удар в районе Мар’инки. В то же время, обстрелял из артиллерии Красногоровку, Георгиевку, Мар’и Победу Донецкой области.

“На Шахтерском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Новомихайловки, успеха не имел”, — информирует Генштаб.

Дополнение

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что Силы обороны Украины одновременно ведут как наступательные, так и оборонительные действия. Тем временем российские войска активно противодействуют наступлению СОУ путем максимальной активизации боевых действий на Востоке в районе Мар’и Авдеевки, подтягивая резервы, в первую очередь, из воздушно-десантных войск.