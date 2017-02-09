Протягом доби в Україні рятувальники витягували із заметів "швидкі", вантажівки і автобус

Так, на Вінничині бійці ДСНС 14 разів надавали допомогу автомобілістам. Внаслідок рясних снігопадів на дорогах області у снігові замети потрапило 4 автомобілі екстреної медичної служби, які вивільнили за допомогою буксирувального тросу.

Херсонські рятувальники 68 разів надавали допомогу водіям. Найскладнішою виявилася ситуація в районі с. Іванівка Високопільського району. Через перемети дорожній рух був ускладнений і водії вантажівок намагалися рухатися об’їзними дорогами. У результаті в затор потрапило 52 автомашини. Силами рятувальників всі транспортні засоби були вивільнені з заметів і могли їхати далі.

Протягом 8 лютого полтавські рятувальники у Зіньківському, Козельщинському, Кременчуцькому, Лохвицькому, Лубенському, Полтавському та Чорнухинському районах вивільнили зі снігових заметів 9 вантажних автомобілів та 1 пасажирський автобус, в яких перебували 13 осіб.



На Миколаївщині на автодорозі в межах с. Добра Воля Новобузького району утворився автомобільний затор, в якому опинилися 32 вантажних та 27 легкових автомобілів. Рятувальники вилучили 12 вантажних автомобілів та відбуксирували їх на безпечну ділянку дороги. Всі інші автівки далі змогли самостійно вибратися із заметів та продовжити рух. Крім того, рятувальники двічі залучалися для надання допомоги бригадам швидкої медичної допомоги.

В одному із випадків на автодорозі в с. Ясна Поляна Новоодеського району в сніговому полоні опинилися карета швидкої, в якій знаходилася вагітна жінка. Породіллю необхідно було доставити до лікувального закладу, однак через замети автомобіль лікарів не міг виїхати самостійно. Рятувальники розчистили шлях для проїзду медиків та супроводжували їх до місця виклику.

За дві доби рятувальники Хмельниччини 32 рази залучались для допомоги населенню. Зі снігових заметів звільнено 40 автомобілів, в яких знаходилось 78 осіб. У тому числі 11 дітей. Рятувальники відбуксирували 8 карет "швидкої", які їхали на виклик до пацієнтів. Про це повідомили кореспонденту УНН у прес-службі ГУ ДСНСУ у Хмельницькій області.

Також на Рівненщині "швидка" з породіллею знову потрапила в сніговий замет. Ще один автомобіль швидкої медичної допомоги рятувальникам довелося визволяти із засніженої дороги в селі Добрятин Млинівського району. В салоні “швидкої” знаходився важкохворий пацієнт.

Для забезпечення проїзду, розчистки автодоріг та надання допомоги у буксируванні автотранспорту із снігових заметів на території України залучалось 846 одиниць техніки та 1 тис. 812 чоловік, з яких від Укравтодору залучено 741 одиниць техніки та 1 тис. 417 чоловік, від ДСНС 105 од. тех. та 395 чоловік.