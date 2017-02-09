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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За сутки в Украине спасатели извлекли из сугробов "скорые", грузовики и автобус

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 февраля. УНН. В течение суток спасатели извлекли из снежных заносов на дорогах Украины "скорые", грузовики и автобус. Об этом проинформировали в ГосЧС Украины, сообщает УНН.

За сутки в Украине спасатели извлекли из сугробов "скорые", грузовики и автобус

Так, в Винницкой области бойцы ГосЧС 14 раз оказывали помощь автомобилистам. В результате обильных снегопадов на дорогах области в снежные заносы попало 4 автомобиля экстренной медицинской службы, которые освободили с помощью буксировочного троса.

Херсонские спасатели 68 раз оказывали помощь водителям. Самой сложной оказалась ситуация в районе с. Ивановка Высокопольского района. Из-за сугробов дорожное движение было затруднено и водители грузовиков пытались двигаться по объездным дорогам. В результате в затор попало 52 автомашины. Силами спасателей все транспортные средства были освобождены из сугробов и могли ехать дальше.

В течение 8 февраля полтавские спасатели в Зиньковском, Козельщинском, Кременчугском, Лохвицком, Лубенском, Полтавском и Чернухинском районах освободили из снежных заносов 9 грузовых автомобилей и 1 пассажирский автобус, в которых находились 13 человек.

В Николаевской области на автодороге в пределах с. Добрая Воля Новобугского района образовался автомобильный затор, в котором оказались 32 грузовых и 27 легковых автомобилей. Спасатели изъяли 12 грузовых автомобилей и отбуксировали их на безопасный участок дороги. Все остальные машины дальше смогли самостоятельно выбраться из сугробов и продолжить движение. Кроме того, спасатели дважды привлекались для оказания помощи бригадам скорой медицинской помощи.

В одном из случаев на автодороге в с. Ясная Поляна Новоодесского района в снежном плену оказались карета скорой, в которой находилась беременная женщина. Роженицу необходимо было доставить в лечебное учреждение, однако из-за заносов автомобиль врачей не мог выехать самостоятельно. Спасатели расчистили путь для проезда медиков и сопровождали их к месту вызова.

За двое суток спасатели Хмельницкой области 32 раза привлекались для помощи населению. Из снежных заносов освобождены 40 автомобилей, в которых находилось 78 человек. В том числе 11 детей. Спасатели отбуксировали 8 карет "скорой", которые ехали на вызов к пациентам. Об этом сообщили корреспонденту УНН в пресс-службе ГУ ГосЧС в Хмельницкой области.

Также н в Ровенской области "скорая" с роженицей снова попала в снежный сугроб. Еще один автомобиль скорой медицинской помощи спасателям пришлось вызволять из заснеженной дороги в селе Добрятин Млинивского района. В салоне "скорой" находился тяжелобольной пациент.

Для обеспечения проезда, расчистки автодорог и оказания помощи в буксировке автотранспорта из снежных заносов на территории Украины привлекалось 846 единиц техники и 1 тыс. 812 человек, из которых от Укравтодора задействована 741 единица техники и 1 тыс. 417 человек, от ГосЧС 105 ед. тех. и 395 человек.

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