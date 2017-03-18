Протягом доби було знешкоджено 379 вибухонебезпечних предметів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. За минулу добу в Україні було виявлено та знешкоджено 379 вибухонебезпечних предметів, про це повідомили УНН у прес-службі ДСНС України.
За минулу добу в Україні було виявлено та знешкоджено 379 вибухонебезпечних предметів, в тому числі і п’ять авіаційних бомб.
Протягом доби було здійснено 44 виїзди.
Як повідомляв УНН, за фактом вибуху на ПАТ “Запоріжкокс”, в результаті якого загинуло чотири людини, розпочато кримінальне провадження, поліція затримала трьох осіб.
Так, 16 березня, працівниками ТОВ “Пром-Інтегра” на підставі договору підряду на території цеху по відбору та очищенню коксового газу ПАТ “Запоріжкокс”, проводився поточний ремонт та технічне обслуговування обладнання.
Близько 15 години під час проведення зварювальних робіт стався вибух збірника води, в якому містився охолоджений технологічний коксовий газ, внаслідок чого загинули 4 працівника товариства-підрядника.
Попередньою причиною вибуху є порушення технологічного регламенту під час проведення вогневих робіт.
Наразі затримано три особи — два керівника структурних підрозділів підприємства та працівник підрозділу ГУ ДСНС у Запорізькій області.