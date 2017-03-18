В течение суток было уничтожено 379 взрывоопасных предметов

За минувшие сутки в Украине было выявлено и уничтожено 379 взрывоопасных предметов, в том числе и пять авиационных бомб.

В течение суток было совершено 44 выезда.

Как сообщал УНН, по факту взрыва на ОАО "Запорожкокс", в результате которого погибло четыре человека, начато уголовное производство, полиция задержала трех человек.

Так, 16 марта, работниками ООО "Пром-Интегра" на основании договора подряда на территории цеха по отбору и очистке коксового газа ОАО "Запорожкокс", проводился текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования.

Около 15 часов во время проведения сварочных работ произошел взрыв сборника воды, в котором находился охлажденный технологический коксовый газ, в результате чего погибли 4 работника предприятия-подрядчика.

Предварительной причиной взрыва является нарушение технологического регламента при проведении огневых работ.

В настоящее время задержаны три человека - два руководителя структурных подразделений предприятия и работник подразделения ГУ ГСЧС в Запорожской области.