В течение суток было уничтожено 379 взрывоопасных предметов

ukru
08:46 • 44115 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
06:47 • 103132 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 117473 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 132546 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 139986 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
11 марта, 14:12 • 130410 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
11 марта, 13:46 • 121490 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

11 марта, 13:14 • 106909 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

11 марта, 11:14 • 107807 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

11 марта, 06:59 • 104019 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Сибига в Джидде подарил Рубио икону, выполненную на ящике из-под патронов

Сибига в Джидде подарил Рубио икону, выполненную на ящике из-под патронов

12 марта, 03:02 • 109858 просмотра
как в россии отреагировали на возможное прекращение огня - анализ ISW

как в россии отреагировали на возможное прекращение огня - анализ ISW

12 марта, 03:57 • 107993 просмотра
В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

12 марта, 04:24 • 111811 просмотра
Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

12 марта, 04:59 • 116559 просмотра
Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

12 марта, 05:54 • 113985 просмотра
публикации
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 143652 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 178713 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 186640 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 182359 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 181045 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 124889 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 133899 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 139725 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 139016 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 142991 просмотра
Актуальное
В течение суток было уничтожено 379 взрывоопасных предметов

В течение суток было уничтожено 379 взрывоопасных предметов

Киев • УНН

 • 9250 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. За минувшие сутки в Украине было выявлено и уничтожено 379 взрывоопасных предметов, об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

За минувшие сутки в Украине было выявлено и уничтожено 379 взрывоопасных предметов, в том числе и пять авиационных бомб.

В течение суток было совершено 44 выезда.

Как сообщал УНН, по факту взрыва на ОАО "Запорожкокс", в результате которого погибло четыре человека, начато уголовное производство, полиция задержала трех человек.

Так, 16 марта, работниками ООО "Пром-Интегра" на основании договора подряда на территории цеха по отбору и очистке коксового газа ОАО "Запорожкокс", проводился текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования.

Около 15 часов во время проведения сварочных работ произошел взрыв сборника воды, в котором находился охлажденный технологический коксовый газ, в результате чего погибли 4 работника предприятия-подрядчика.

Предварительной причиной взрыва является нарушение технологического регламента при проведении огневых работ.

В настоящее время задержаны три человека - два руководителя структурных подразделений предприятия и работник подразделения ГУ ГСЧС в Запорожской области.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧППроисшествия

Обратиться по вопросам размещения рекламы