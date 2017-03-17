Протягом доби було знешкоджено 282 вибухонебезпечні предмети
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. За минулу добу в Україні було виявлено та знешкоджено 282 вибухонебезпечні предмети, про це повідомили УНН у прес-службі ДСНС України.
За минулу добу в Україні було виявлено та знешкоджено 282 вибухонебезпечні предмети.
Протягом доби було здійснено 41 виїзд.
Як повідомляв УНН, у лікарні Львова залишається дев’ять постраждалих на шахті “Степова”.
Нагадаємо, 14 березня з лікарні виписали ще сім гірників, які постраждали під час вибуху на шахті “Степова”. А 13 березня виписали шістьох.
За даними ДСНС, 2 березня о 12:46 у селі Глухів Сокальського району Львівської області на шахті № 10 “Степова” ВАТ “Львіввугілля” на горизонті 550 м, в 119-у конвеєрі внаслідок вибуху сталося обрушення гірської породи.
На шахті працювало 172 гірника, на аварійній ділянці 34 гірника, з яких 8 загинуло та 6 травмовано, усіх було піднято на поверхню.