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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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06:47 • 103109 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 117460 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 132533 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 139977 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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11 марта, 14:12 • 130406 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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11 марта, 13:46 • 121487 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

11 марта, 13:14 • 106909 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

11 марта, 11:14 • 107807 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

11 марта, 06:59 • 104019 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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В течение суток было уничтожено 282 взрывоопасных предмета

В течение суток было уничтожено 282 взрывоопасных предмета

Киев • УНН

 • 8765 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН.  За прошедшие сутки в Украине было выявлено и уничтожено 282 взрывоопасных предмета, об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС Украины.

За минувшие сутки в Украине было выявлено и уничтожено 282 взрывоопасных предмета.

В течение суток было совершено 41 выезд.

Как сообщал УНН, в больнице Львова остается девять пострадавших на шахте "Степная".

Напомним, 14 марта из больницы выписали еще семь горняков , пострадавших при взрыве на шахте "Степная". А 13 марта выписали шестерых.

По данным ГосЧС, 2 марта в 12:46 в селе Глухов Сокальского района Львовской области на шахте № 10 "Степная" ПАО "Львовуголь" на горизонте 550 м, в 119-м конвейере в результате взрыва произошло обрушение горной породы.

На шахте работало 172 горняка, на аварийном участке 34 горняка, из которых 8 погибли и 6 травмированы, все были подняты на поверхность.

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