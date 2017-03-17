В течение суток было уничтожено 282 взрывоопасных предмета
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. За прошедшие сутки в Украине было выявлено и уничтожено 282 взрывоопасных предмета, об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС Украины.
За минувшие сутки в Украине было выявлено и уничтожено 282 взрывоопасных предмета.
В течение суток было совершено 41 выезд.
Как сообщал УНН, в больнице Львова остается девять пострадавших на шахте "Степная".
Напомним, 14 марта из больницы выписали еще семь горняков , пострадавших при взрыве на шахте "Степная". А 13 марта выписали шестерых.
По данным ГосЧС, 2 марта в 12:46 в селе Глухов Сокальского района Львовской области на шахте № 10 "Степная" ПАО "Львовуголь" на горизонте 550 м, в 119-м конвейере в результате взрыва произошло обрушение горной породы.
На шахте работало 172 горняка, на аварийном участке 34 горняка, из которых 8 погибли и 6 травмированы, все были подняты на поверхность.